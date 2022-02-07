شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا منتخب مصر.. هاشتاج يتصدر تريندات تويتر لدعم لاعبى منتخب مصر عقب الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص قطاع كبير من رواد السوشيال ميديا على التغني بمستوى منتخب مصر ودعم اللاعبين رغم خسارة لقب أمم أفريقيا لصالح السنغال بركلات الترجيح، ليتصدر هاشتاج شكرا منتخب مصر تريندات تويتر بتعليقات من عينة: "دموعكم غالية، شكرا منتخب مصر".

في حين قالت أحدت رواد مواقع التواصل على تويتر: "موجعنيش الخسارة قد ماوجعني حزنهم كنتوا رجالة وشرفتونا"، وكتب آخر: "شرفتونا وكنتوا رجالة بالتوفيق في الوصول لكاس العالم".



احد رواد تويتر احد رواد تويتر

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.



شكرا منتخب مصر ضمن تريندات تويتر

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كلا من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي و بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كلا من كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني بينما أهدر بونا سار.

احد رواد تويتر

جاءت بداية المباراة بأفضلية من نصيب منتخب السنغال الذي شن أكثر من هجمة من الجبهة اليمنى لمنتخب مصر، حتى تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نتيجة عرقلة ساديو ماني لاعب السنغال من قبل محمد عبد المنعم، وتقدم ساديو ماني لتسديدها ولكن تصدى لها ببراعة محمد أبو جبل في الدقيقة السادسة وحولها إلى ركلة ركنية ويحافظ على نظافة شباك الفراعنة.



شخص آخر على تويتر

وهدد اسماعيلا سار مرمى منتخب مصر في الدقيقة 12 بعد استلام تمريرة على حدود منطقة الجزاء وسددها على مرمى الفراعنة ولكن أمسك بها أبو جبل، وتحصل منتخبنا الوطني على ركلة حرة في الدقيقة 13 ولعبها صلاح داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحسن لاعبو الفراعنة التعامل معها.