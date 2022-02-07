شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وشيرين ومروة ناجى للاعبى الفراعنة: دموعكم غالية علينا وعملتوا اللى عليكوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم ونجمات الفن والغناء، على دعم لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بعد خسارة لقب بطولة كاس الأمم الإفريقية، بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال أسود التيرانجا، حيث كتبت النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها على تويتر: "دموعكم غالية علينا أوى يا رجالة.. شرفتم بلدكم وشرفتم كل مصرى وفخورة بيكم، أداء مشرف وفريق قوى قاتل لآخر لحظة بعزيمة وإصرار وأسعدتمونا.. ومهما كان انتى مصر".



شيرين

وكتبت أنغام: "عملتوا اللى عليكوا وزيادة وتعبتوا تعب مش عادى، ربنا يحفظكم وشكرًا لكم ألف شكر"، فيما قالت المطربة مروة ناجى: "شكرا يا رجالة، مش سهل على أى لاعيبة بتشارك لأول مرة فى كأس الأمم الإفريقية تظهر بالشكل المشرف ده، وإحنا كسبنا جيل أبطال جديد وعندنا فرصة نعوضها مرة ثانية وهنقابلهم كمان شهرين إن شاء الله".



أنغام

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبى فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.



مروة ناجى

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالى وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.