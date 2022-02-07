شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: فخورين بمنتخبنا اللى قاتلوا لآخر ثانية ويا جبل ما يهزك ريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد هنيدى، على دعم لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بغد خسارة لقب بطولة كاس الأمم الإفريقية، على حساب منتخب السنغال أسود التيرانجا، مشيرا إلى فخره باللاعبين الذين قاتلوا حتى النهاية، مدعما أيضا الحارس محمد أبو جبل.

وكتب هنيدى، عبر حسابه على تويتر: "هاردلك.. فخورين بمنتخبنا اللى قاتلوا لآخر ثانية"، مضيفا فى تغريدة أخرى، داعما فيها الحارس أبو جبل، قائلا: "يا جبل ما يهزك ريح".





وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.





وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.