شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر حائرة بين "جزيرة غمام" مع طارق لطفى و"راجعين ياهوا" لـ خالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة وفاء عامر إلى فريق عمل مسلسل "جزيرة غمام"، من بطولة طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، وتقوم وفاء بتنسيق وقتها فى التصوير، حيث إنها تشارك فى تصوير مسلسلين فى آن واحد.

المسلسل الأول التى تشارك فيه وفاء هو مسلسل "راجعين يا هوا" المأخوذ عن مسلسل إذاعى قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وبطولة خالد النبوى، وإخراج محمد سلامة، حيث تم البدء بتصوير المشاهد الخارجية من العمل خلال مناطق متفرقة بمنطقة وسط البلد ومصر الجديدة.

مسلسل "راجعين يا هوا" بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ومسلسل "جزيرة غمام" بطولة كل من طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب والفنان رياض الخولى، وأحمد أمين وجارى البحث عن بطلة رئيسية بعد اعتذار روبى فى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق التصوير لانشغالها بأعمال أخرى، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وجارٍ التعاقد مع باقي فريق العمل.

وتدور أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، فى فترة زمنية معينة مليئة بأحداث فى حقبة العشرينيات، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والعربات وغيرها.

وفى سياق متصل تستعد وفاء عامر لبدء تصوير مسلسلها الآخر "بيت الشدة" الذى تقوم ببطولته ومقرر عرضه في شهر رمضان أيضاً، وهو تأليف ناجى عبد الله، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، مها أحمد، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا وإخراج وسام مدنى في ثانى تعاون مع وفاء عامر بعدما قدما سوياً فيلم "خان تيولا" العام قبل الماضى.

وقدمت وفاء عامر مؤخرا حدوتة بعنوان "إن كبر ابنك" من الموسم الثاني لمسلسل "زى القمر" الذي تم عرضه على قناة cbc، والحدوتة من تأليف حسن صالح وهيبياتا ونور حمدى، وإخراج معتز حسام وشارك بطولتها ناصر سيف، حنان يوسف، مينا نبيل، نرمين زعزع، هدى الادريسى، حمدى هيكل، اسراء رخا، ندى بهجت، سحرحسن، عمرو فريد، عيد أبو الحمد.