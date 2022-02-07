"منتخب رجالة".. كيف علّق نجوم الفن على خسارة مصر أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص الكثيرون من نجوم الفن على مؤازرة لاعبي المنتخب المصري عقب خسارة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

ومن بين نجوم الفن الذين علّقوا بعد خسارة مصر من السنغال:

الفنان نبيل الحلفاوي، كتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "اوعوا حد يزعل.. مش معقول ندلق دش بارد على المجهود الجبار اللي عملوه ولادنا عشان يفرحوا الملايين.. زعلكم هيكسرهم وهمه ما يستاهلوش ينكسروا.. لازم نفضل فرحانين وفخورين بيهم.. شرفونا ورفعوا راسنا ولازم يرجعوا راسهم مرفوعة ويتم استقبالهم استقبال الأبطال".

وكتبت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بموقع "تويتر": "دموعكم غالية علينا أوي يا رجالة.. شرفتم بلدكم وشرفتم كل مصري وفخورة بيكم.. أداء مشرف وفريق قوي قاتل لآخر لحظة بعزيمة وإصرار.. أسعدتمونا، ومهما كان انتي مصر".

الفنان أحمد السقا، أيضا كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" موجها رسالة للاعبي المنتخب: "شرفتونا يا أبطال".

وكتب النجم أمير كرارة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "شكرًا يا رجالة".

وكتب الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "هاردلك.. فخورين بمنتخبنا اللي قاتلوا لآخر ثانية".

النجم خالد النبوي، أيضا كتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "عاش منتخب مصر الرجالة.. بداية جيل جديد سيحقق الكثير".

وكتب الفنان أحمد داود، عبر حسابه بموقع "تويتر": "ألف شكر لكل اللاعبين الرجالة.. شكرا لمجهودكم.. شكرا لإخلاصكم.. شرفتونا ورفعتوا راسنا ورجعتوا الروح للجمهور من تاني.. جيل جديد مستنيين منكم بطولات كتير جاية إن شاء الله.. شكرا للجهاز الفني وكل المساعدين للمنتخب قدمتم بطولة استثنائية.. ألف شكر.. تحيا مصر".

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وتوّج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة في الشوط الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

منتخب السنغال كاد أن يسجل مبكرًا في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء لكن أبو جبل يتألق ويتصدى للكرة في مباراة استطاع من خلالها حارس منتخب مصر أن يحافظ على تألقه في البطولة.

المنتخب المصري عجز مرة أخرى في الفوز باللقب بعد نسخة (2010) حيث كان منتخب "الفراعنة" وصل المباراة النهائية في نسخة (2017) قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بنتيجة (2-1).