"شرفتونا يا رجالة".. أحمد العوضي يعلق على نتيجة مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان أحمد العوضي، على مؤازرة ودعم منتخبنا الوطني المصري، بعد خسارته أمام منتخب السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.

ونشر "العوضي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بوستر لنجوم المنتخب كتب عليه "شرفتونا يا رجالة"، بينما علق قائلا: "هاردلك يا رجالة".

وتوّج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة في الشوط الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي

منتخب السنغال كاد أن يسجل مبكرًا في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء لكن أبو جبل يتألق ويتصدى للكرة في مباراة استطاع من خلالها حارس منتخب مصر أن يحافظ على تألقه في البطولة