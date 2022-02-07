منتصر النبراوي نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة سينرجي للدعاية والإعلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين منتصر النبراوي نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة "سينرجي ليمتد" للدعاية والإعلان.

وكان النبرواي، قد شغل العديد من المناصب القيادية في المجموعة منها رئيس قطاع في اليوم السابع، ثم نائبا لرئيس شركة pod، ورئيسا لشركة بريزينتيشن سبورتس، ورئيسا لشركة تذكرت، وحقق العديد من النجاحات المميزة في تلك الشركات.

وتعتبر "سينرجي ليمتد" أحد أهم الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان في مصر والعالم العربي وتقوم بتنظيم العديد من الأحداث الكبرى.