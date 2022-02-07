فيديو.. نوال الزغبي تحضر لأغنيتها الجديدة مع عمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو جديد لها من تحضيرات أغنيتها الجديدة مع الملحن عمرو مصطفى.

وظهرت "نوال" في الفيديو داخل منزلها، وعلقت قائلة: "هيك بتكون التحضيرات مع عمرو مصطفى، لسه باجي على بالك".

وتتعاون نوال الزغبي في ألبومها الغنائي القادم مع الملحن عمرو مصطفى في 3 أغاني، وهي من كلمات أمير طعيمة.

من ناحية أخرى تستعد نوال الزغبي لجولة غنائية في جزر البهاما بمدينة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 12 حتى 16 فبراير الجاري.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بمدينة دبي الإماراتية، وسط حضور حشد كبير من جمهورها ومحبيها.