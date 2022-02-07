"دموعكم غالية علينا".. أول تعليق من شيرين عبدالوهاب بعد خسارة مصر أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على مؤازرة لاعبي المنتخب المصري عقب خسارة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وكتبت شيرين، عبر حسابها بموقع "تويتر": "دموعكم غالية علينا أوي يا رجالة.. شرفتم بلدكم وشرفتم كل مصري وفخورة بيكم.. أداء مشرف وفريق قوي قاتل لآخر لحظة بعزيمة وإصرار.. أسعدتمونا، ومهما كان انتي مصر".

وتوّج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة في الشوط الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

منتخب السنغال كاد أن يسجل مبكرًا في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء لكن أبو جبل يتألق ويتصدى للكرة في مباراة استطاع من خلالها حارس منتخب مصر أن يحافظ على تألقه في البطولة.

المنتخب المصري عجز مرة أخرى في الفوز باللقب بعد نسخة (2010) حيث كان منتخب "الفراعنة" وصل المباراة النهائية في نسخة (2017) قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بنتيجة (2-1).