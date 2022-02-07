"شرفونا ورفعوا راسنا".. ماذا قال نبيل الحلفاوي عن خسارة مصر من السنغال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على مؤازرة لاعبي المنتخب المصري عقب خسارة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وكتب الحلفاوي،عبر حسابه بموقع "تويتر": "اوعوا حد يزعل.. مش معقول ندلق دش بارد على المجهود الجبار اللي عملوه ولادنا عشان يفرحوا الملايين.. زعلكم هيكسرهم وهمه ما يستاهلوش ينكسروا.. لازم نفضل فرحانين وفخورين بيهم.. شرفونا ورفعوا راسنا ولازم يرجعوا راسهم مرفوعة ويتم استقبالهم استقبال الأبطال".

وأضاف: "لنا مواجهة أخرى لا تقل أهمية مع السنغال.. في ظروف طبيعية لم نلعب قبلها 120x3 خلال 8 أيام.. فازوا بكأس لم يحصلوا عليها من قبل.. ألف مبروك.. لهم كأس إفريقيا.. ولنا التأهل لكأس العالم إن شاء الله".

وتوّج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة في الشوط الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

منتخب السنغال كاد أن يسجل مبكرًا في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء لكن أبو جبل يتألق ويتصدى للكرة في مباراة استطاع من خلالها حارس منتخب مصر أن يحافظ على تألقه في البطولة.

المنتخب المصري عجز مرة أخرى في الفوز باللقب بعد نسخة (2010) حيث كان منتخب "الفراعنة" وصل المباراة النهائية في نسخة (2017) قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بنتيجة (2-1).