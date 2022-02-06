شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح أحدث أغانيه الوطنية "مين في جمالك" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد جمال أحدث أغانيه الوطنية التي تحمل اسم "مين فى جمالك"، من كلمات وألحان محمد رفاعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، هندسة صوتية ياسر أنور، وتقول كلماتها:

مين فى جمالك يا حبيبتى، ومين أبقى لى غيرك أنتى

ومين جوايا عشقى وهوايا كلى دنيايا انتى انتى

بلدى اللى انا عشت فيها اجمل ايام حياتى

روحى ما تغلاش عليها من عمرى وذكرياتى

انا جنبك مهما يجرى مش هسيب ولا يوم ايديكى

انا شايف فيكى بكرة يا مصر الله عليكى

فاتحة للكل بابك الكل دول اهلك دول صحابك

اول ما تقولى كلمة الكل يعمل حسابك اصحابك

مصر بلد السلام رغم القوة فى ايدينا طول ما الحق معنا محدش يقدر علينا

من ناحية أخرى يطير الفنان أحمد جمال اليوم إلى دبى للحصول على الإقامة الذهبية ثم يعود بعدها لوضع اللمسات النهائية لأغنيته الجديدة التى يتعاون فيها مع عزيز الشافعى ووسام عبد المنعم التى سيطرحها قريبا.

يذكر أن المنتج محسن جابر طرح آخرأغانى المطرب أحمد جمال بعنوان "وجع كام يوم" منذ فترة وهى أغنية درامية عاطفية، يكشف فيها عن اتخاذه لقرار الانفصال عن حبيبه، ويفضل الوحدة عن الاستمرار فى علاقة ارتباط ميؤس منها.

أغنية "وجع كام يوم" هى الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد، وهى من كلمات جمال الخولى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم.