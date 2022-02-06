شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع هنا الزاهد لتشارك فى "هيصة" مع أحمد داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عثمان أبو لبن لـ"الخليج 365"، إنه تم التفاوض مع الفنانة هنا الزاهد لتجسد دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد داود بطل العمل في فيلم "هيصة"، ولكن لم يتم التعاقد معها بشكل رسمى حتى الآن، موضحًا أن التصوير سينطلق بعد موسم عيد الفطر المقبل لانشغال معظم أبطال الفيلم فى أعمال فنية أخرى، والعمل من تأليف محمد ناير.

وقال عثمان أبو لبن، إنه جارٍ اختيار الأبطال الذين يشاركون فى بطولة الفيلم، بعد انضمام كل من الفنان محمود حميدة والفنان محمد سلام والفنان أمير المصرى والفنان حسن أبو الروس، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى ميوزيكال حول أحمد داود الذى يجسد شخصية لاعب كرة قدم إسمه فيجو، ويواجه العديد من التحديات في حياته سواء مع فريقه أو مع أصدقائه.

كانت آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

أما المخرج عثمان أبو لبن فيعرض له حالياً فى السينمات فيلم "الكاهن" بطولة اياد نصار، غادة عادل، محمود حميدة، حسين فهمى، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، كما قارب على الانتهاء من تصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن رواية للكاتب محمد طادق، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مى عمر، أحمد السعدنى، مايان السيد، محمد الشرنوبى، أسماء جلال.