نبيل الحلفاوي يعلق على تبديلات منتخب مصر أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تبديلات المنتخب الوطني، في اللقاء الذي يجمع بينه وبين منتخب السنغال، المقام حاليا بالكاميرون، في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "والله رمضان مهم.. يا ريت ينزل".

منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.