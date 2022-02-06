مصر والسنغال.. كيف علق محمد أنور على تصدي أبو جبل لركلة جزاء ماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان محمد أنور، على تصدي حارس المنتخب الوطني محمد أبو جبل لضربة جزاء ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي، في الشوط الأول من مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتب أنور، عبر حسابه على "تويتر": "حبيبي يا أبو مكة يا فنان.. يا رب كملها على خير".

منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.