مصر والسنغال.. محمد هنيدي يعلق على لقطة محمد صلاح وفيكتور جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق النجم محمد هنيدي، على لقطة جمعت ما بين قائد المنتخب المصري محمد صلاح، والحكم فيكتور جوميز، خلال لقاء مصر ضد السنغال في مباراة مساء اليوم الأحد بنهائي كأس أمم أفريقيا.

ونشر هنيدي، صورة اللقطة عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "اتفضل احكم أنت وأنا هرجع لمصنع البلاستيك والصنادل بتاعي".

ويخوض منتخب مصر المباراة ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).