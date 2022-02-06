مصر والسنغال.. كيف علّقت إنجي علاء على تصدي أبو جبل لركلة جزاء ماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت المؤلفة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، على تصدي حارس المنتخب الوطني محمد أبوجبل لضربة جزاء ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي، في الشوط الأول من مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتبت إنجي، عبر حسابها على "تويتر": "برافو يا صلاح.. أبو جبل شكرا، مصر والسنغال".

منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.