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هاني رمزي ومحمد أبو داوود بأحد المقاهي لمتابعة مباراة مصر والسنغال (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان هاني رمزي والممثل محمد أبو داوود، على متابعة لقاء منتخب مصر ضد السنغال في مباراة مساء اليوم الأحد بنهائي كأس أمم أفريقيا، في أحد مقاهي التجمع الخامس.

ويخوض منتخب مصر المباراة ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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