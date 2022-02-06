كيف علّق أحمد العوضي على مباراة مصر والسنغال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان أحمد العوضي على مباراة المنتخب المصري، أمام نظيره المنتخب السنغالي، في مباراة اليوم المقامة في الكاميرون، في نهائي كأس أمم أفريقيا.

ونشر العوضي صورة، مكتوب عليها عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "يارب أنت عالم بحالنا، إحنا أخدنا الكأس دا 7 مرات بس، نفسنا في الثامنة"، وعلق العوضي:"يارب".

منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة السنغال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.