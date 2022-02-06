شريهان تعلق على لقاء منتخبي مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت النجمة الكبيرة شريهان، على مؤازرة ودعم المنتخب الوطني قبل لقائه مع منتخب السنغال، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "سعادة عظيمة في قلبي وأنا ألمس وحدة قلوب شعوب عظيمة.. دعاء ومساعدة ودعم وتشجيع.. جميع أشقائنا العرب في كل الوطني العربي.. الجميع خلف المنتخب المصري، مصر".

وتابعت: "بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في مواجهة السنغال في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا".

وأضافت: "اللهم سلامة وسعادة وفوز المنتخب المصري والفرحة لنا وكل الشعوب العربية.. اللهم أمين".

منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة السنغال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.