"البعض يتحدث عن إسرائيل والدجال".. عمرو ياسين يعلق على وفاة الطفل ريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، على قصة وفاة الطفل المغربي ريان، بعد سقوطه في بئر عمقه 32 مترًا.

وكتب عمرو، عبر حسابه على"فيسبوك": "طفل مسكين ماشي مش مخون وقع في بئر عميق.. بدأت الدولة تتحرك، وتختبر الأمر، فوجدوا أن أغلب الحلول تعرض حياة الطفل للخطر وسط توقعاتهم ورصدهم أنه حي.. وصلوا للطفل بالنهاية وسط اهتمام إعلامي وتعاطف عالمي مع قصة طفل استمرت معاناته لأيام مما أتاح الفرصة ليتابعها العالم".

وتابع: "لكن للأسف لما وصلوا للطفل وجدوه قد فارق الحياة.. وانتهت القصة.. نسكت إحنا بقى، لأ.. إزاي ماتجيش.. لازم كل واحد يسأل أسئلته الذكية ويعترض اعتراضاته الجهنمية، والبعض لازم يظهر غباءه، ويسأل إذا كان الميت مسلم لندعوا له؟".

وأضاف: "ويستنتج أحدهم أن ما حدث كان فيلما، ويسأل آخر.. هل كان هناك ريان أصلا.. والبعض يتحدث عن إسرائيل والدجال.. قطعت السوشيال ميديا بلوة واتحدفت على الكوكب".

وأفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي، مساء أمس، أنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالاً هاتفيًا مع خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

ونقل التلفزيون المغربي عن بيان الديوان الملكي، قوله، إن الملك محمد السادس، كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيًا مرضيًا.

وسقط الطفل ريان في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.