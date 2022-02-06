"خلاص فاضل تكة".. أمير طعيمة يؤازر منتخب مصر قبل مباراة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على مؤازرة ودعم المنتخب الوطني قبل لقائه مع منتخب السنغال، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتب طعيمة، عبر حسابه على "تويتر": "خلاص فاضل تكة، على آخر السكة، كان ناس كتير شاكة، وشوفوا رحنا لفين".

منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة السنغال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.