“أريد ان أجلب لهم بعض الفرح”… لاعب مغربي يعرض هديّة على عائلة “ريان”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 9:50 مساءً

قال لاعب كرة القدم المغربي “عبدالرزاق حمدالله” انه يريد ان يشتري بيتا جديدا لعائلة الطفل المغربي ريان الذي لم ينج بعدما وقع في بئر وبقي عالقا فيها لأكثر من 5 ايام.

ولفت اللاعب الى انه يريد ان يجلب للعائلة قليلا من الفرح بعد هذه الحادثة الأليمة. معربا عن حزنه الكبير بقوله: ” مررنا بخمسة ايام صعبة جدا وقلوبنا كانت منفصلة عن اجسادنا. المغاربة، العالم العربي والعالم. ولذلك اتوجه بأحر التعازي لعائلة ريان واسأل الله ان يمنحهم الصبر والسلوان”

. ويضيف “حمد الله”: قررت باسمي وباسم عائلتي واسم كل المغربيين ان اساعد العائلة واقدم لهم قليلا من الفرح من خلال شراء منزل جديد مجهّز. هذه مساعدة من أخ لكم . وكانت والدة ريان قد صرحت بعد وفاة ابنها: “هذه ارادة الله. اشكركم جميعا على جهودكم لانقاذ ابني”. كما شكر والد ريان “خالد اورام” الناس والسلطات المغربية.

وكانت السلطات المغربية قد اعلنت، مساء السبت، عن وفاة الطفل المغربي ريان الذي ظل عالقا في بئر بمدينة شفشاون لأيام.

ووسط فرحة لم تكتمل، أخرجت فرق الإنقاذ المغربية جثمان الطفل ريان من النفق الموصل إلى البئر، وتم وضعه في سيارة إسعاف، قبل صدور البيان الملكي.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية: “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر”.

وقدم العاهل المغربي، بحسب البيان، “تعازيه لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم”.

ولفت البيان، إلى أن العاهل المغربي “كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا”.