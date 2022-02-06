شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح الصديق المقرب لعمرو يوسف في فيلم "شقو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد ممدوح فى فيلم "شقو" للنجم عمرو يوسف والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة والعمل من إنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكى وتأليف وسام صبرى، ويعمل ممدوح على تحضيرات الشخصية التى يظهر بها فى أحداث الفيلم، حيث يجسد دور الصديق المقرب لبطل العمل وتتوالى الأحداث بينهما فى إطار كوميدى، وما زال الفيلم فى التحضيرات الأولى منه، ومعاينة أماكن التصوير واختيار باقى النجوم الذين يشاركون فى بطولة الفيلم.

من ناحية أخرى يستكمل محمد ممدوح تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "السرب"، المقرر أن يتم الانتهاء منه بعد شهر رمضان المقبل 2022، والعمل من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا، شريف منير، محمد دياب، آسر ياسين، كريم فهمي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن محمد ممدوح حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية عن دوره في فيلم "أبو صدام"، الفيلم تدور أحداثه حول سائق تريلا والمواقف المختلفة التي يتعرض لها طوال الطريق وتكشف جوانب كثيرة عن حالته النفسية، شارك في بطولة الفيلم أحمد داش ومن إخراج نادين خان.