شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة ناهد يسرى .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ناهد يسرى، التي قدمت عددًا من الأعمال المهمة في مشوارها الفني، وظهرت فى أواخر الستينيات وأول السبعينيات.

اسمها الحقيقى ناهد حسن شكرى، شقيقة الممثلة سامية شكرى، التى قدمت العديد من الأدوار الصغيرة فى السينما المصرية، منها دور السكرتيرة فى فيلم "صغيرة على الحب" لسعاد حسني.

ولدت "ناهد" فى 6 فبراير 1949، وبدأت مشوارها الفنى عام 1968، حيث بدأت مشوارها الفني مع سامية شكري، شقيقتها الكبرى، فى أدوار صغيرة، ثم شاركت في فيلمي "شاطئ المرح" و"المساجين الثلاثة"، وسافرت إلى لبنان عام 1970، وقدمت العديد من الأفلام المصرية - اللبنانية المشتركة، والتى اعتمدت فيها على الإثارة.





قدمت "ناهد" فى مشوارها الفنى حوالى 20 فيلما، تميزت جميعا بالمشاهد الجريئة والإغراء، منها "ملكة الحب" و"امرأة من نار"، و"حب وغرام في المكسيك"، و"قطط شارع الحمرا"، و"سيدة الأقمار السوداء"، وقامت بالمشاركة في عدد من المسلسلات كان أشهرها مسلسل "الكنز".

فى عام 1974 تعرضت لحادث سيارة فى بيروت توفى على أثره صديق لها وتعرض وجهها لتشوهات بسيطة، مما جعلها تبتعد عن السينما وتتزوج وتنجب ابنتها الوحيدة.

وفى أوائل الثمانينيات عادت "ناهد" للمجال الفنى بأدوار بعيدة عن الإغراء مثل أفلام "ولو بعد حين" و"النصيب مكتوب" و"ساعات الفزع"، ثم قررت اعتزال الفن تماما عام 1990، ولم تظهر فى الإعلام إلا فى تكريمها بدولة الكويت عام 2010