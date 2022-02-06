إصابة والدة روبي بفيروس كورونا.. وابنتها: "استر يا رب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة مريهان مجدي الشهيرة بـ"كوكي"، شقيقة الفنانة روبي، إصابة والدتها بفيروس كورونا.

وكتبت كوكي، عبر حسابها الرسمي على"فيسبوك": "ماما كورونا.. استر يا رب والنبي يا رب".

يذكر أن الفنانة روبي تشارك في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل"رانيا وسكينة" وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما بدأت روبي، مؤخرا تصوير فيلمها السينمائي الجديد "جروب الماميز" ويشاركها في بطولته غادة عادل وريم مصطفى وبيومي فؤاد ومحمد سلام وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج معتز التوني.

وكانت آخر أفلامها "برا المنهج" الذي تدور أحداثه حول الطفل اليتيم نور (يؤدي دوره عمر شريف)، الذي يبلغ من العمر 13 عاما، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز مختبئ من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

فيلم "برا المنهج" قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، روبي، شريف دسوقي، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف.