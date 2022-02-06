إنجي علاء لـ"الخليج 365": أتمنى فوز منتخب مصر بهدفين في نهائي الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت السيناريست إنجي علاء إنها تتمنى فوز منتخب مصر بمباراته اليوم في كأس الأمم الأفريقية، أمام نظيره السنغالي، والتي تُقام في الكاميرون، بعد قليل.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى نكسب 2 مقابل لا شيء، على أن يحرز الهدف الأول محمد صلاح وكنت أتمنى أن يحرز الثاني محمد عبدالمنعم، لكن أتوقع أنه سيكون من نصيب تريزيجيه"، كما تمنت أن يبدأ كيروش بالدفع بأحمد سيد زيزو من بداية المباراة، لأنه سيصمد أمام لاعبي السنغال، حسب رأيها.

ووجهت رسالة إلى لاعبي منتخب مصر: "ربنا معاكم ويوفقكم، وركزوا حتى الثانية الأخيرة، مثل الأهلي الذي أسعدنا بفوزه أمس في ربع نهائي كأس العالم للأندية، أتمنى أن يكون الحظ حليفكم".

إنجي أكدت أنها تعمل الفترة الحالية على التحضير لمسلسل، مشيرة إلى احتمالية انطلاق تصويره بعد رمضان 2022، لافتة إلى أنها ستغيب هذا العام عن المشاركة في السباق الرمضاني.