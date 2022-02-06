لطيفة عن مباراة مصر والسنغال: "أنا ثقتي كبيرة في ولاد الفراعنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمنت المطربة التونسية لطيفة، الفوز للمنتخب المصري، أمام منتخب السنغال، اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا.

ونشرت لطيفة، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "ادعوا لمصر وقولوا أمين، يارب مصر تفوز النهاردة والكأس يبات في مصر، أنا ثقتي كبيرة في الأبطال ولاد الفراعنة إن شاء الله الكأس لمصر".

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

جدير بالذكر أن منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).