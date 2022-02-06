هكذا دعمت منة فضالي منتخب مصر قبل النهائي مع السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة منة فضالي، على مؤازرة ودعم المنتخب الوطني في لقائه مع منتخب السنغال، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتبت منة، عبر حسابها على"تويتر": "دعواتكم لمصر نكسب إن شاء الله".

منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.