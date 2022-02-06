ماذا قالت يارا عن مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:
أعربت الفنانة اللبنانية يارا، عن تمنيها فوز منتخب مصر على السنغال، في مباراة اليوم الأحد بنهائي كأس أمم أفريقيا.
وكتبت يارا، عبر حسابه بموقع "تويتر": "يلا ومصر تكسب الليلة وتكمل إن شاء الله".
منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).
ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة الكاميرون بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.
خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.