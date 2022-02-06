ماذا قالت يارا عن مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت الفنانة اللبنانية يارا، عن تمنيها فوز منتخب مصر على السنغال، في مباراة اليوم الأحد بنهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتبت يارا، عبر حسابه بموقع "تويتر": "يلا ومصر تكسب الليلة وتكمل إن شاء الله".

منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.