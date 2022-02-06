قبل ريان.. فيلم رصد تفاصيل إنقاذ 33 عاملا بمنجم تحت الأرض بـ700 متر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

على مدار الأيام الماضية تصدر الطفل المغربي "ريان" المشهد عالميا، عقب سقوطه في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وكانت متابعة جهود فرق الإنقاذ المغربية، في كافة مراحلها، هي محور متابعة الفضائيات في مختلف دول العالم.

وجاء حادث "ريان" بعد 7 أعوام من عرض فيلم "الـ33"، الذي قام ببطولته أنطونيو بانديراس وجولييت بينوش، والمأخوذ عن قصة حقيقية ترصد تفاصيل مثيرة عن رحلة العذاب الشاقة لـ33 عامل في شيلي.

ورصد فيلم "The 33" تفاصيل حادث انهيار منجم سان خوسيه الواقع في مدينة كوبابو في شيلي بأمريكا الجنوبية، وعملية إنقاذ العمال الـ33 الذين احتجزوا لمدة 69 يوما على عمق أكثر من 700 متر تحت الأرض في المنجم المنهار.

ويزداد الوضع صعوبة مع قلة الموارد المتاحة بالأسفل من طعام وشراب ودواء إلى جانب إمكانية تملك اليأس منهم.

فيلم "33" بطولة أنطونيو بانديراس، وجوليت بينوش، وجيمس برولين، جابؤرييل بيرنن، وإخراج باتريشيا ريجين.

الطفل ريان سقط في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وخاضت فرق الإنقاذ المغربية، جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إغاثة الطفل، ومدت فرق الإغاثة بدون توقف، الطفل بأنابيب الأوكسجين.

وأحضرت السلطات المغربية، سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش، من أجل نقل الطفل ريان إلى المستشفى على وجهة السرعة، بمجرد التمكن من إخراجه، قبل إعلان وفاته رسميا مساء أمس السبت.