ماذا قال نبيل الحلفاوي عن مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن تمنيها فوز منتخب مصر على السنغال، في مباراة اليوم الأحد بنهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "إخواتنا الأفارقة من لاعبي السنغال.. فيه لعيبة من عندنا هيمثلوكم بعد بكره مع بطل أمريكا الجنوبية.. الـFair play يا شباب.. وكمان كابتنكم وكابتنا أخوات".

منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.