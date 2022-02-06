فن ومشاهير

"منتخبنا هيشرفنا".. ماذا قال آسر ياسين عن مباراة مصر والسنغال؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعرب الفنان آسر ياسين، عن تمنيه فوز منتخب مصر على السنغال، في مباراة اليوم الأحد بنهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتب ياسين، عبر حسابه بموقع "تويتر": "أياً كانت النتيجة، عندي يقين أن منتخبنا هيشرفنا النهاردة".

منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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