مسلسلات رمضان 2022.. جيهان الشماشرجي تشارك بـ"سوتس بالعربي" و"أحلام سعيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي في مسلسلات رمضان 2022، بعملين الأول "أحلام سعيدة" ويجمعها بالفنانة الكبيرة يسرا، والثاني "سوتس بالعربي" أمام الفنان أحمد داود والفنان آسر ياسين.

أحلام سعيدة تدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، يشارك في بطولته يسرا وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم.

أما العمل الثاني فهو مسلسل "سوتس بالعربي" المسلسل مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، وهو من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني، المسلسل تدور أحداثه حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.

جيهان الشماشرجي، بدأت مسيرتها الدرامية في مسلسل "لعبة النسيان"، بعدها قدمت شخصية نانسي في الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، ثم شاركت في مسلسل "نمرة اتنين" في حلقة "أنت فين؟" وشاركت في الجزء الثالث من المسلسل الشهير "الآنسة فرح"، بجانب مشاركتها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، ومسلسل "بين السما والأرض" المأخوذ من أدب لنجيب محفوظ.