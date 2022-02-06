الحزن على “ريان” وصل الى الفاتيكان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 5:32 مساءً

أشاد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، بالشعب المغربي لتعاونه في محاولة إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر، وقال إنه حزين لأن جهودهم لم تنجح.

وحسب “رويترز”، قال البابا خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: “تشبث الناس معًا، لإنقاذ ريان، وعملوا معًا من أجل إخراجه، لكن للأسف جهودهم لم تنجح، ومات الطفل”.

وقال: “رجال الإنقاذ بذلوا قصارى جهدهم، ولكن للأسف لم يفلحوا في ذلك، لكن هذا (كان) مثالاً”.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت ، مساء السبت، عن وفاة الطفل المغربي ريان الذي ظل عالقا في بئر بمدينة شفشاون لأيام.

ووسط فرحة لم تكتمل، أخرجت فرق الإنقاذ المغربية جثمان الطفل ريان من النفق الموصل إلى البئر، وتم وضعه في سيارة إسعاف، قبل صدور البيان الملكي.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية: “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر”.

وقدم العاهل المغربي، بحسب البيان، “تعازيه لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم”.

ولفت البيان، إلى أن العاهل المغربي “كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا”.