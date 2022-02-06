شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى وأبطال "البحث عن علا" يرقصون على "الغزالة رايقة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ندى موسى، عن فيديو يرقص فيه فريق عمل مسلسل "البحث عن علا" على أغنية "الغزالة رايقة"، حيث ظهر الفنان محمود الليثي في بداية الفيديو ثم ظهر كل من النجمة هند صبري والفنان هاني عادل والفنانة ندى موسى، وظهر فريق العمل منسجم في الرقص على الأغنية التي تصدر مواقع السوشيال ميديا الفترة الماضية.



ابطال البحث عن علا يرقصون علي الغزالة رايقة



ابطال البحث عن علا يرقصون



هند صبري ترقص علي الغزالة رايقة

ومسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، ويضم المسلسل نخبة من كبار الفنانين مثل: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار والأسماء اللامعة من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبد الوهاب.

يذكر أن مسلسل "البحث عن علا" بدأ عرضه بداية منذ 3 ايام ويشهد عودة الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور التى تلعب دورها النجمة هند صبرى، حيث تواجه "علا" تحديات مختلفة خلال المرحلة الجديدة من حياتها وتكتشف حقائق ومفاجآت لم تكن تعلم بوجودها.