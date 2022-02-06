شكرا لقرائتكم خبر عن "منتخب مصر أمم افريقيا" أحدث أغانى "فرعون" قبل ساعات من مباراة مصر والسنغال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المغنى الشهير باسم "فرعون" أغنية جديدة بعنوان "منتخب مصر أمم أفريقيا"، وذلك قبل ساعات من المباراة النهائية لـ كأس الأمم الأفريقية بين منتخب مصر والسنغال التي تجرى اليوم في تمام الساعة التاسعة.

"فرعون" مطرب لم يعلن عن اسمه الحقيقى، أو شكله إلى الآن، حيث اختار الظهور بـ شخصية كرتونية مستوحاة من الملك توت عنخ أمون في أغنية التي طرحت إلى الآن، ومنها أغنية "أحلى" و"مزة حلوة لبانيز".

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة إلى ستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والسنغال فى نهائى بطولة أمم افريقيا.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو ، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

بدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة، حيث خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.