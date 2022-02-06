شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد وحسين الجسمى وهشام ماجد ينعون ريان: أيقظت فينا إنسانيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم والفنانين على تقديم واجب العزاء والدعم للشعب المغربي، بعد وفاة الطفل ريان، بعد خروجه بلحظات من البئر الذي ظل حبيسه لمدة خمسة أيام متواصلة، حيث عبرت النجمة سميرة سعيد عن حزنها من خلال الانستجرام الخاص بها ونشرت صورة ريان مرفقة بتعليق " ريان.. رحمك الله.. كان لدي أملاً كبيرًا في بقائك لكن تركتنا وتركت لنا درسًا عظيمًا.. لأنك أيقظت فينا إنسانيتنا.. وأدركنا أن العالم بأسره يستطيع أن تتحرك مشاعره وتهتز قلوبه لمحنة طفل.. وعزائي الكبير للأسرة المكلومة.. حزينة جدا"



حسين الجسمي



سميرة سعيد



هشام ماجد

في حين نشر المطرب حسين الجسمي صور ريان معلقا بـ " خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة ريان وأهلنا في المملكة المغربية وللإنسانية جمعاء بفقده..الله يرحمه ويسكنه فسيح الجنان ويلهمنا الصبر والسلوان ".

من خلال الانستجرام الخاص به ايضا نشر الفنان هشام ماجد صورة ريان معلقا عليها بـ " ربنا يرحم الطفل ريان و يصبر أمه و أهله... قصة صعبة أوي .. ربنا يحفظلنا عيالنا و أهلنا و ميكتبهاش علي حد أبدا".

وعلى أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس السبت، اتصالاً هاتفيًا مع السيد خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكل أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وقد أكد جلالته، أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيًا مرضيًا.

كما عبر جلالته، حفظه الله، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.