شكرا لقرائتكم خبر عن مات ريان لكن فواز ينتظر الإنقاذ.. دنيا سمير غانم تعلق على خطف الطفل السوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة على موقع إنستجرام، مكتوب عليها "مات الطفل ريان ولكن هناك طفل مازال حي ينتظر الإنقاذ، وعلقت دنيا سمير غانم على قضية خطف الطفل السوري فواز قطيفان، وكتبت: "يارب الطف بيه حسبي الله ونعم الوكيل".



دنيا سمير غانم

وإثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس السبت، اتصالاً هاتفيًا مع السيد خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكل أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وقد أكد جلالته، أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيًا مرضيًا.

كما عبر جلالته، حفظه الله، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.