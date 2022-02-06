شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم وتوزيع جوائز دورتين.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورتيه الـ47 و48، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، يوم السبت المقبل الموافق 12 فبراير الجارى، والذى سيشهد توزيع جوائز على الفائزين بجوائز الأفضل كما يشهد تكريم عدد من نجوم الفن تقديرا لمشوارهم الفني.

وأشارت إدارة مهرجان جمعية الفيلم، إلى أن هذه الدورة استثنائية في العديد من تفاصيلها خاصة مع عدم إقامة دورة العام الماضي بسبب فيروس كورونا، حيث توقفت الأنشطة الفنية لفترة، ولذلك سيتم إصدار النتائج الخاصة بالأفلام المصرية التي عرضت تجاريًا بدور العرض المصرية خلال عام 2020 والتي وصل عددها إلى 21 فيلمًا مصريًا، وأيضًا عام 2021 ووصل عددها لـ 26 فيلمًا.

وتنافس في الدورة الـ 47 من مهرجان جمعية الفيلم 5 أفلام هم، "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، و"صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"صاحب المقام" للمخرج محمد جمال العدل، و"توأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وأخيرا فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، أما الدورة الـ 48 من المهرجان يتنافس فيها 7 أفلام هم، "وقفة رجالة" للمخرج احمد الجندي، و"العارف" لاحمد علاء الديب، و"الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، و"موسي" للمخرج بيتر ميمي، و"200 جنيه" للمخرج محمد أمين، و"برا المنهج" لعمرو سلامة، و "أبو صدام" لنادين خان، واخيرا يتنافس فيلم "قابل للكسر" علي فرعي العمل الأول للمخرج أحمد رشوان، والتمثيل لحنان مطاوع".

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية.