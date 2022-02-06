شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج محسن جابر يتلقى عزاء والدته غدًا الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى المنتج محسن جابر عزاء والدته غدًا الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان قد شُيع جثمان والدة المنتج محسن جابر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، أول أمس بعد صلاة الجمعة، واقتصر الحضور على الأسرة فقط، وغادر الجثمان لدفنه في مقابر العائلة، حيث أعلن المنتج عن وفاة والدته عبر صفحته فيس بوك وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد على الجزار وستقام الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كان قد دعا المنتج محسن جابر، الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، مؤخراً لإعادة النظر فى أمر مطربى المهرجانات الذين صدرت قرارات بإيقافهم مؤخرًا، وقال جابر، فى تدوينة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"،"ونحن على أبواب عام جديد أدعوا من الله أن يكون عام سعيدا علينا وعلى جميع الشعوب العربية، وفى هذه المناسبة الجميلة ادعو أخى وصديقي الفنان هانى شاكر أن يتسع قلبه لكل الفنانين بمن فيهم فنانين المهرجانات الذين تم إيقافهم عن العمل، وبالتالى قطع رزقهم، وأن يتم تقويم أغانيهم قبل نشرها".

وأضاف محسن جابر، فى رسالته: "لأن مصر هى بلد الإبداع ولم توقف في يوم من الأيام أى مبدع أو فنان عن العمل، وكلى ثقة أن الفنان هانى شاكر، سوف يعطى الفرصة للجميع".