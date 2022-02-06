شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة سعد الصغير تعلن انفصالها عنه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت برلنتى عامر انفصالها عن زوجها المطرب سعد الصغير، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت برلنتي عامر: "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي".



انفصال سعد الصغير عن زوجته

وكان قد شارك المطرب سعد الصغير، متابعيه بفيديو من كواليس مسرحية "كازنوفا"، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر في الفيديو كل من عمرو يوسف وحسن الرداد ونسرين طافش وحمدى الميرغنى يرقصون على أغنيته "اصحى فوق" فى الكواليس.

وتعرض مسرحية "كازنوفا"، بطولة حسن الرداد، ونسرين طافش، وعمرو يوسف، وحمدي المرغني، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين، ومن تأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، وإخراج هشام عطوة، في بوليفارد الرياض بالسعودية.

وتمثل المسرحية واحدة من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات الموسم، الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، وتدور أحداث المسرحية في المستقبل، وتحديدًا في عام 2100، حيث تختلف معايير الجمال ومقاييسه، حتى يصبح كازانوفا الرجل غير الوسيم؛ أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

وتُعرض مسرحية " كازنوفا" على خشبة مسرح محمد العلي الذي يتسع لـ600 متفرج، ويشهد تقديم عديد من المسرحيات الدرامية والكوميدية باستخدام أحدث التقنيات، ويستمر عرض المسرحية ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم في الساعة الثامنة ونصف مساء وتأتي المسرحية ضمن العديد من المسرحيات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها موسم الرياض، ضمن 7500 يوم فعالية.

يذكر أن حسن الرداد عرضت له مسرحية "في نص الليل" مؤخراً فى موسم الرياض، وشاركت فى بطولتها الفنانة غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.