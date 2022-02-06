شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم تجسد شخصية صحفية فى فيلم "جدران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة هند عبد الحليم ضمن أحداث فيلم "جدران" شخصية صحفية والتى انتهت من تصويره مؤخرًا، وهو من بطولة كل من الفانة درة وأحمد بدير ونيكولا معوض وإنجى أبو السعود وآخرون وهو من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان، وينتمى إلى أفلام الرعب.

ويعرض للفنانة هند عبدالحليم حاليًا في السينمات فيلم "11.11" من بطولة الفنان اياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبى وعمر الشناوى ومعتز هشام، وإخراج كريم أبوزيد فى أول تجربة إخراجية له في السينما وتأليف ياسر عبد الباسط .

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه.

ويجسد اياد نصار دور محامٍ ويدعى "سعيد"، ويواجه العديد من الصعوبات فى حياته ويحاول الانتحار برصاصة، وبالصدفة هذه الرصاصة تتنقل من شخص إلى آخر .