المركز القومي للمسرح يكرم الفنان فاروق فلوكس.. الأربعاء المقبل

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، احتفالية كبري لتكريم الفنان الكبير فاروق فلوكس وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير، بالمسرح القومي في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك تحت رعاية وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الكبير فاروق فلوكس، وإهداء الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء فاروق فلوكس، كما يحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بقيادة المايسترو تامر غنيم؛ من خلال تقديم مجموعة من أروع الأغاني التراثية المصرية، وسيختتم الحفل بتكريم وزيرة الثقافة، للفنان الكبير فاروق فلوكس من خلال إهدائه درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.

ويسبق برنامج حفل التكريم، افتتاح وزيرة الثقافة لجناح العرض المتحفي الخاص بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالمسرح القومي، والذي يحتوي على بعض مقتنيات رموز ورواد المسرح القومي؛ بالإضافة إلى إصدارات المركز في مجالاته الثلاثة، كما يتم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض مديري المسرح القومي منذ نشأته حتى الآن.