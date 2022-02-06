شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تعبر عن حزنها بعد وفاة الطفل ريان: "العالم كله كان ناطرك والآن عم يبكيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة اللبنانية نانسى عجرم عن حزنها الشديد بعد الإعلان الرسمي عن وفاة الطفل ريان، الذى توفى إثر سقوطه في بئر في دولة المغرب، وبعد 5 أيام من محاولات إنقاذه.

نشرت نانسى عجرم عبر حسابها على تويتر، تغريده قالت فيها: "العالم كله كان ناطرك وهلق عم يبكيك!! نام يا حبيبي يا ريان.. ما في كلام بيوصف الحزن اللي بقلبي .. الله يرحمك".



نانسى عجرم على انستجرام

وعلى أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس السبت، اتصالاً هاتفيًا مع السيد خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكل أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وقد أكد جلالته، أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيًا مرضيًا.

كما عبر جلالته، حفظه الله، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.