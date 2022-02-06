هذا ما قاله عباس أبو الحسن بعد وفاة الطفل ريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان عباس أبو الحسن على وفاة الطفل ريان بعد نجاح فرق الإنقاذ في المغرب مساء أمس السبت، في إخراجه بعدما سقط في بئر يوم الثلاثاء الماضي.

وكتب الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه بموقع "تويتر": "بعد رثاء ريان، الواجب علي كل من عايش أزمته، لا أجد بدا من تذكر آلاف ريان من أطفال غزة الذين سقطوا ومازالو يتساقطون في أسر ظلمات جبّ أكثر عمقا وعزلة وخنقة وايلاما وقضوا نحبهم وقد أدار العالم كله ظهره لهم".

كما علق في منشور أخر: "إلى روح ريان، عسى أن يكون في استرداد الله لروحك نجاة لك لا ندركها، ايذانا بحياة أخرى في رحاب الكريم لا تُستغلب فيها أبدا ولا تحزن.. فروح وريحان".

كان التليفزيون المغربي نقل عن بيان الديوان الملكي، قوله، إن الملك محمد السادس، كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيًا مرضيًا.

وسقط الطفل ريان في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وتقدمت مساء السبت الماضي، سيارة إسعاف قرب فتحة النفق، تمهيدًا لإخراج الطفل، وسط انتشار أمني مكثف لمنع التدافع لحظة خروج الطفل.

وخاضت فرق الإنقاذ المغربية، جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إغاثة الطفل، ومدت فرق الإغاثة بدون توقف، الطفل بأنابيب الأوكسجين.

وأحضرت السلطات المغربية، سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش، من أجل نقل الطفل ريان إلى المستشفى على وجهة السرعة، بمجرد التمكن من إخراجه.