خاص| تتوقع الفوز بهدفين.. صابرين للاعبي منتخب مصر: شرفتونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بدأ العد التنازلي للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي، والتي من المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الأحد 6 فبراير في الكاميرون.

وقالت الفنانة صابرين في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أتوقع الفوز لمنتخبنا بنتيجة هدفين لنا مقابل هدف للسنغال بإذن الله".

ووجهت رسالتها للمنتخب المصري قائلة: "شرفتونا ومنتظرينكم بفارغ الصبر يا ولاد مصر الأبرار، وقوة مصر الناعمة، فيه أمل وإحنا هنتفرج".

مصر فازت يوم الخميس الماضي 3 فبراير على نظيرها الكاميروني صاحب الأرض التي تُقام عليها البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وذلك في ضربات الحظ الترجيحية، كما فازت السنغال على منتخب بوركينا فاسو، ليتأهل الفريقان مصر والسنغال لنهائي البطولة.

جدير بالذكر أن صابرين يُعرض لها حاليا مسلسل "الحلم" على قناة الحياة، ويشاركها البطولة: الفنان محمد رياض، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة أنوشكا، والفنانة مي كساب.