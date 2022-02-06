خاص| توقعات رامي وحيد لمباراة منتخب مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان رامي وحيد، عن توقعاته لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب السنغال، المقرر إقامتها اليوم الأحد في تمام التاسعة مساء، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال "رامي" في تصريح خاص لمصراوي: "تابعت كل مباريات المنتخب في مقر النادي الأهلي، لكن المباراة الماضية التي جمعت مصر بمنتخب الكاميرون، شاهدتها بأحد كافيهات الزمالك وتفائلت كثيرا بالمكان، لذا سأتابع مباراة مصر والسنغال في نفس المكان".

وتابع: "أتوقع إن شاء الله إننا هنكسب 2\صفر، ولن نلجأ لوقت إضافي مثلما حدث في مباراة الكاميرون والمغرب، كما أتوقع أن يسجل الأهداف تريزيجيه وزيزو".

يذكر أن منتخب مصر فاز في المباراة الماضية بالدور نصف النهائي على نظيره الكاميروني، بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، ليتأهل بعدها لنهائي أمم أفريقيا، بينما فاز منتخب السنغال على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3/1 ليتأهل أيضا إلى المباراة النهائية.