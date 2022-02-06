تعرف على توقعات أحمد فهيم لمباراة مصر والسنغال (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد فهيم، إنه يتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني في المباراة التي تجمعه مساء اليوم الأحد مع منتخب السنغال، في نهائي كأس الأمم الأفريقية والتي تقام في تمام التاسعة مساء.

وأضاف "فهيم" في تصريح خاص لمصراوي، إنه يتوقع فوز منتخبنا الوطني بهدف نظيف يحرزه اللاعب محمد صلاح، كما كشف أنه سوف يتابع المباراة داخل منزله.

يذكر أن منتخب مصر فاز في المباراة الماضية بالدور نصف النهائي على نظيره الكاميروني، بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، ليتأهل بعدها لنهائي أمم أفريقيا، بينما فاز منتخب السنغال على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3/1 ليتأهل أيضا إلى المباراة النهائية التي تقام مساء الليلة.