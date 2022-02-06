قبل مباراة مصر والسنغال.. هذا ما قالته رشا مهدي عن محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة رشا مهدي رسالة للاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الدولي محمد صلاح، قبل مباراة اليوم الأحد، بين فريقي مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة في الكاميرون، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة لتحديد الفائز بالبطولة.

وكتبت رشا مهدي، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الأهم من النتيجة النهاردة هو أن منتخب مصر كسب قائد عظيم ملهم للكل قدر يقتل سرطان كان بيهددنا اسمه الفتنة الكروية".

ووجهت رشا رسالة لمحمد صلاح، قائلة: "ربنا يحفظك يا محمد يا صلاح يا قدوة انت المكسب الحقيقي".

واستقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم الأحد ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا.

ومن المتوقع أن يستعين كيروش بخدمات إمام عاشور في مركز الظهير الأيمن بدلا من عمر كمال عبدالواحد الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف.

ومن المقرر أن تستمر الاستعانة بمحمود حمدي "الونش" في مركز قلب الدفاع بعد غياب أحمد حجازي للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبدالمنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

جدير بالذكر أن منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).