سخر من هزيمة الكاميرون ووصف التنظيم بالكارثي.. تعليقات هنيدي على "الأمم الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حالة من الترقب الممزوج بالقلق يعيشها الشعب المصري قبل ساعات من بدء مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي والتي ستحدد الفائز بكأس الأمم الأفريقية، وتُقام المباراة في الكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويحرص نجوم الفن على متابعة البطولة منذ انطلاقها وكتابة تعليقاتهم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها رسائل دعم، وأخرى لتحليل الأداء وانتقاد الأمور السلبية وغيرها، ومن بين أبرز المتابعين للبطولة، الفنان محمد هنيدي إذ شهدت الأيام الماضية نشاطا كبيرا من جانبه، ونستعرض في السطور التالية أبرز ما كتب..

منتخب الكاميرون ومنتخب مصر

سخر الفنان محمد هنيدي من هزيمة منتخب الكاميرون أمام "الفراعنة" منتخب مصر، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس 3 فبراير الجاري، وفاز فيها المنتخب الوطني بضربات الحظ الترجيحية بإحراز 3 أهداف مقابل هدف وحيد للكاميرون، ليضمن تأهله لنهائي كأس الأمم الأفريقية.

ونشر هنيدي صورة صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وظهر فيها الأخير مطأطأ الرأس بعد الهزيمة، وعلق هنيدي "خسرت أني آسف".

تأهيل المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية

هنأ الفنان محمد هنيدي، لاعبي المنتخب الوطني، بتأهله لنهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على منتخب الكاميرون بضربات الحظ الترجيحية بنتيجة 3/1، في مباراة يوم 3 فبراير الجاري.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر: "مبروك لمصر.. مبروك لمصر.. الحمد لله الحمد لله.. أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل".

تعليق ساخر على حكم مباراة مصر والكاميرون

علق الفنان محمد هنيدي، بطريقة ساخرة، على حكم مباراة منتخبي مصر والكاميرون، بكاري جاساما، عقب انتهاء الشوط الأول بين المنتخبين، في اللقاء الذي أقيم يوم الخميس 3 فبراير، على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

ونشر هنيدي، صورة مُركبة للحكم وهو مرتدي زيا عسكريا، عبر حسابه على "تويتر": "الحكم تقريبا مفكر نفسه فعلا في حرب.. وما بيحسبش الفاول لأي لاعب تبعنا لما بيلاقيه لسه عايش".

محمد هنيدي ينتقد تنظيم كأس أمم أفريقيا

وصف الفنان محمد هنيدي، تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون، بـ "الكارثي"، مستنكرا الطريقة التي ظهر بها قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول اللاعب محمد صلاح، وهو يقوم بعمل الإستشفاء.

الفنان محمد هنيدي نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، يوم 31 يناير الماضي، صورة تجمع لاعبي المنتخب المصري، محمد صلاح، والسوليه، أثناء إجراء الإستشفاء، وكتب: "تخيل لما تكون بتلعب في أقوى دوري في العالم، وبيتابع تدريباتك وتحضيراتك أفضل متخصصين في العالم، وتضطر تعمل استشفاء في جردل طرشي بالشكل ده وتسكت عشان بلدك، وسط تنظيم كارثي".

وتابع: "كل الدعم والتحية لكل اللاعيبة وبعثة المنتخب إنهم بيستحملوا كل المهازل بتاعت تنظيم البطولة دي عشان بلدهم وعشان يفرحونا".

هنيدي يهنئ المنتخب المصري

هنأ الفنان محمد هنيدي، المنتخب المصري بعد تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تغلبه على منتخب المغرب، بالفوز بنتيجة (2-1) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، وذلك يوم 30 يناير الماضي.

وكتب هنيدي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "منتخب بيقاتل لآخر ثانية.. حراس مرمى عالمين.. وقائد منتخب أثبت للعالم كله أنه فعلا أفضل لاعب في العالم.. مبروك لمصر".

مباراة منتخب مصر والمغرب

هنأ الفنان محمد هنيدي، منتخبنا الوطني بعد فوزه يوم 30 يناير الماضي، في مباراة اليوم على المنتخب المغربي ضمن دور الـ 8 في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "مبروك لمصر مبروك مبروك، والله وعملوها الرجالة".

هنيدي ينتقد حكم مباراة مصر والمغرب

انتقد الفنان محمد هنيدي، الحكم السنغالي ماجيتي نداي، والذي يدير مباراة مصر والمغرب، التي أُقيمت يوم 30 يناير الماضي، على أرضية ملعب أحمد أهيدجو في إطار مواجهات دور الـ16 من الأمم الأفريقية.

وكتب هنيدي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "الحكم مكفهوش اللي بيعمله من أول الماتش.. بقى يضرب لعيبة المغرب عشان يحسبها بعد كده فاول علينا".

محمد هنيدي يحتفل بتأهل المنتخب لدور الـ 8

احتفل الفنان محمد هنيدي، بتأهل منتخبنا الوطني لدور الـ 8، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وذلك يوم 26 يناير الماضي.

ونشر "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة من مشهد بفيلمه الشهير "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، كتب عليه: "باركوا لأخوكم أبو جبل".

فيما علق محمد هنيدي على الصورة قائلا: "عاش يابو جبل"، وحازت الصورة التي نشرها النجم الكوميدي على تفاعل جمهوره ومحبيه.